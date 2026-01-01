Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому

Не спешите относить старые и некрасивые кружки на помойку: 10 полезных способов использовать их дома и на даче

Забиваю холодильник старыми газетами уже 5 лет и вам советую: экономлю тысячи рублей на покупке свежих овощей

Крови и обнажёнки будет море: Нолан чуть не отказался снимать «Одиссею» с темнокожей Еленой — студии поставили ультиматум

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

Власти СССР запретили Раневской сняться в этом культовом кино – актриса не простила до самой смерти: «Лучше кожу с ж**ы продавать»

5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона