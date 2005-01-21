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Poster of La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
6.5
Kinoafisha Films La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
6.5

La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey

, 2005
La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
France / Family, Documentary / 18+
Poster of La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
6.5

Cast

Morgan Freeman
Morgan Freeman
Narrator
Morgan Freeman
Morgan Freeman
Narrator
Romane Bohringer
Romane Bohringer
La mère
Charles Berling
Charles Berling
Le père
Jules Sitruk
Le bébé
José Coronado
José Coronado
Emperor Father
José Coronado
José Coronado
Emperor Father
Sky du Mont
Narrator in German version
Gösta Ekman
Narrator
Gösta Ekman
Narrator
Fiorello
Narrator
Fiorello
Narrator
Director Luc Jacquet
Writer Jordan Roberts, Luc Jacquet, Michel Fessler
Composer Émilie Simon, Alex Wurman
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2005
World premiere 21 January 2005
Release date
19 May 2005 Russia Централ Партнершип
11 May 2006 Argentina
19 May 2005 Armenia
19 October 2006 Australia G
27 October 2005 Austria 0
19 May 2005 Belarus
26 January 2005 Belgium
13 January 2006 Brazil
3 February 2006 Bulgaria
19 May 2005 Canada G
27 October 2005 Czechia
10 February 2006 Denmark A
23 December 2005 Estonia
2 December 2005 Finland K-7
26 January 2005 France U
13 October 2005 Germany 0
8 December 2005 Great Britain U
22 December 2005 Greece K
29 September 2005 Hong Kong
3 November 2005 Hungary KN
18 November 2005 Iceland
9 December 2005 Ireland PG
30 June 2005 Israel
18 November 2005 Italy
16 July 2005 Japan
19 May 2005 Kazakhstan
21 October 2005 Latvia
20 January 2006 Mexico
22 December 2005 Netherlands AL
13 January 2006 Norway 9
10 February 2006 Panama
20 September 2006 Philippines
7 October 2005 Poland
3 November 2005 Portugal M/6
25 August 2005 Singapore
23 June 2005 Slovakia
11 August 2005 South Korea
5 August 2005 Spain
17 February 2006 Sweden 7
18 November 2005 Switzerland
27 May 2005 Taiwan
29 December 2005 Thailand
1 April 2005 Turkey
22 July 2005 USA G
19 May 2005 Ukraine
MPAA G
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $127,392,693
Production National Geographic Films, Bonne Pioche, Wild Bunch
Also known as
La marche de l'empereur, March of the Penguins, A Marcha dos Pinguins, La marcha de los pingüinos, Pingvinresan, Calea împaratului, Carsko putovanje, Ceļojošās ciltis 2: Pingvīnu gājiens, Die Reise der Pinguine, El viaje del emperador, El viatge de l'emperador, Hành Khúc Chim Cánh Cụt, İmparator'un Yolculuğu, La marcia dei pinguini, Marsz pingwinów, Migruojantys paukščiai 2: imperatoriaus kelionė, Penguin, penguin, paano ka ginawa?, Pingviinide marss, Pingviinien matka, Pingvinek vándorlása, Pingvinenes marsj, Pingvinernas resa, Pingvinmarchen, The Emperor's Journey, Το ταξίδι του αυτοκράτορα, Марш імператора, Походът на императорите, Птицы 2: Путешествие на край света, पेंगुइन का मार्च, 企鵝寶貝：南極的旅程, 帝企鹅日记, 皇帝ペンギン, İmparator?un yolculuğu, 企鹅宝贝：南极的旅程, Los pingüinos de la Antártida, 企鵝寶貝

Film rating

6.5
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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