Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Птицы 2: Путешествие на край света
Фильмы похожие на Птицы 2: Путешествие на край света
La Marche de l'empereur / The Emperor's Journey
Птицы 2: Путешествие на край света
2005 / Франция
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Птицы 2: Путешествие на край света
Вся информация о фильме
Пингвины
документальный
2019, США
7.0
Chicken People
документальный, комедия
2016, США
7.0
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
Медведи
документальный
2014, США
7.0
Шимпанзе
документальный
2011, США
7.0
Жизнь
документальный
2011, Великобритания
6.0
Хранитель времени
приключения, семейный
2011, США
7.0
Лисенок и девочка
приключения, детский
2007, Франция
6.0
Делай ноги
приключения, семейный, мюзикл, анимация, комедия
2006, Австралия / США
7.0
Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-Оборотня
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, Великобритания
6.0
Два брата
приключения, драма, семейный
2004, Франция / Великобритания
5.0
Бэйб, четвероногий малыш
детский, сказка, семейный, комедия
1995, Австралия
7.0
Медведь
приключения, драма, семейный
1988, Франция / США
8.0
Фантазия
сказка, семейный, анимация
1940, США
8.0
Однажды в лесу
документальный
2013, США / Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Маленький купидон: ахнете, увидев сына 65-летнего Сюткина от молодой жены
Больше не актриса: дочь Брик от Тодоровского приняла судьбоносное решение
Почти нет сомнений, что в эту красотку влюблен холостяк Борисов: ее знают все
Россиянам больше не покажут любимые советские фильмы: причина вас обескуражит
Этим знакам Зодиака ни в коем случае нельзя давать в долг: денег не увидите
Рак побежден: от былой красоты звезды «Моей прекрасной няни» не осталось и следа
Ковальчук грозит опасность: смерть «косит» звезд «Мастера и Маргариты»
Бедные женщины: в этой индийской деревне рождаются сплошные близнецы
Тощий и богатырь: взгляните, как сильно отличаются возмужавшие двойняшки Эмина
Тигров едва не сварили заживо: Запашный проболтался об ужасах съемок «Полосатого рейса»
Тест: какая цитата из книги лучше всего описывает вас?
Свадебное фото Лещенко вызывает недоумение: приглядитесь к жене певца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить