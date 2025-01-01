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Клара Сегура
Клара Сегура Clara Segura
Киноафиша Персоны Клара Сегура

Клара Сегура

Clara Segura

Дата рождения
6 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Сан-Жуст-Десверн, Баш-Льобрегат, Испания

Популярные фильмы

47 8.0
47 (2024)
Дом в огне 7.1
Дом в огне (2024)
Прозрение 6.8
Прозрение (2010)

Фильмография Клара Сегура

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актриса 7
Дом в огне 7.1
Дом в огне Una casa en flames
комедия, триллер, мелодрама 2024, Испания
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Билеты
47 8
47 El 47
биография 2024, Испания
Creatura 6.5
Creatura Creatura
драма 2023, Испания
Без ума от неё 6.5
Без ума от неё Loco por ella
комедия, мелодрама 2021, Испания
Рождественская ночь в Барселоне 6.4
Рождественская ночь в Барселоне Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия 2015, Испания
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Прозрение 6.8
Прозрение Los ojos de Julia
триллер, ужасы 2010, Испания
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Море внутри 6.8
Море внутри Mar adentro / The Sea Inside
драма 2004, Испания
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