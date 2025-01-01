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Фильмография
Клара Сегура
Clara Segura
Киноафиша
Персоны
Клара Сегура
Клара Сегура
Clara Segura
Дата рождения
6 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Сан-Жуст-Десверн, Баш-Льобрегат, Испания
Популярные фильмы
8.0
47
(2024)
7.1
Дом в огне
(2024)
Билеты
6.8
Прозрение
(2010)
Фильмография Клара Сегура
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2023
2021
2015
2010
2004
Все
7
Фильмы
7
Актриса
7
7.1
Дом в огне
Una casa en flames
комедия, триллер, мелодрама
2024, Испания
Смотреть трейлер
Билеты
8
47
El 47
биография
2024, Испания
6.5
Creatura
Creatura
драма
2023, Испания
6.5
Без ума от неё
Loco por ella
комедия, мелодрама
2021, Испания
6.4
Рождественская ночь в Барселоне
Barcelona, nit d'hivern
мелодрама, комедия
2015, Испания
Смотреть трейлер
6.8
Прозрение
Los ojos de Julia
триллер, ужасы
2010, Испания
Смотреть трейлер
6.8
Море внутри
Mar adentro / The Sea Inside
драма
2004, Испания
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