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Море внутри Море внутри
Киноафиша Фильмы Море внутри Море внутри, 2004: актеры и роли
Mar adentro / The Sea Inside Море внутри 2004 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Море внутри, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар Алехандро Аменабар Alejandro Amenabar
В ролях
Хавьер Бардем Хавьер Бардем Javier Bardem Белен Руэда Белен Руэда Belén Rueda Лола Дуэньяс Лола Дуэньяс Lola Duenas Мабель Ривера Mabel Rivera Клара Сегура Clara Segura Джоан Далмау Альберто Хименес Alberto Jiménez Тамар Новас Тамар Новас Tamar Novas Франческ Гарридо Хосе Мария Поу Josep Maria Pou Альберто Амарилья Alberto Amarilla Николас Фернандес Луна Челсо Бугалло Celso Bugallo
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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