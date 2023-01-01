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Скоро в прокате "Астрал. Женщина в черном"
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Море внутри
Море внутри, 2004: актеры и роли
Mar adentro / The Sea Inside
Море внутри
2004 / Испания
5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Море внутри, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Аменабар
Alejandro Amenabar
В ролях
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Белен Руэда
Belén Rueda
Лола Дуэньяс
Lola Duenas
Мабель Ривера
Mabel Rivera
Клара Сегура
Clara Segura
Джоан Далмау
Альберто Хименес
Alberto Jiménez
Тамар Новас
Tamar Novas
Франческ Гарридо
Хосе Мария Поу
Josep Maria Pou
Альберто Амарилья
Alberto Amarilla
Николас Фернандес Луна
Челсо Бугалло
Celso Bugallo
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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