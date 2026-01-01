Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Море внутри
Награды и номинации фильма Море внутри
Награды и номинации фильма Море внутри 2004
Оскар 2005
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший грим и причёски
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Лучший актер
Победитель
Best International Film
Победитель
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
