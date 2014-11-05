Оповещения от Киноафиши
Алексей Девотченко Aleksey Devotchenko
Киноафиша Персоны Алексей Девотченко

Алексей Девотченко

Aleksey Devotchenko

Дата рождения
14 октября 1965
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
5 ноября 2014
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бандитский Петербург 2: Адвокат 7.8
Бандитский Петербург 2: Адвокат (2000)
Бандитский Петербург. Барон 7.2
Бандитский Петербург. Барон (2000)
Столыпин... Невыученные уроки 7.1
Столыпин... Невыученные уроки (2006)

Фильмография Алексей Девотченко

Жанр
Год
6.4
Вагончик мой дальний Vagonchik moy dalniy
мелодрама 2013, Россия
Южный календарь 5.5
Южный календарь South Calendar
драма 2010, Россия
Не думай про белых обезьян 6.9
Не думай про белых обезьян Ne dumay pro belykh obezyan
комедия, драма 2009, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину Poltory komnaty ili Sentimentalnoe puteshestvie na Rodinu
драма 2009, Россия
Трудно быть мачо
Трудно быть мачо
мелодрама, криминал 2008, Россия
Агитбригада «Бей врага» 4.8
Агитбригада «Бей врага» Agitbrigada «Bey vraga!»
комедия, драма 2007, Россия
Столыпин... Невыученные уроки 7.1
Столыпин... Невыученные уроки
драма, исторический, биография 2006, Россия
Золотой теленок 4.6
Золотой теленок
комедия 2005, Россия
Красное небо. Черный снег 5.8
Красное небо. Черный снег Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
драма 2004, Россия
6.6
Последний поезд Posledniy poezd
драма 2003, Россия
Рецензия
Сибирочка Sibirochka
семейный, сказка 2003, Россия
Бандитский Петербург. Барон 7.2
Бандитский Петербург. Барон
криминал, драма 2000, Россия
Бандитский Петербург 2: Адвокат 7.8
Бандитский Петербург 2: Адвокат
криминал, драма 2000, Россия
Барак 6.3
Барак Barak
драма, мелодрама 1999, Россия / Германия
