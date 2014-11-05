Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Алексей Девотченко
Aleksey Devotchenko
Киноафиша
Персоны
Алексей Девотченко
Алексей Девотченко
Aleksey Devotchenko
Дата рождения
14 октября 1965
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
5 ноября 2014
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Бандитский Петербург 2: Адвокат
(2000)
7.2
Бандитский Петербург. Барон
(2000)
7.1
Столыпин... Невыученные уроки
(2006)
Фильмография Алексей Девотченко
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Сказка
Год
Все
2013
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2000
1999
Все
14
Фильмы
10
Сериалы
4
Актер
14
6.4
Вагончик мой дальний
Vagonchik moy dalniy
мелодрама
2013, Россия
5.5
Южный календарь
South Calendar
драма
2010, Россия
6.9
Не думай про белых обезьян
Ne dumay pro belykh obezyan
комедия, драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
Poltory komnaty ili Sentimentalnoe puteshestvie na Rodinu
драма
2009, Россия
Трудно быть мачо
мелодрама, криминал
2008, Россия
4.8
Агитбригада «Бей врага»
Agitbrigada «Bey vraga!»
комедия, драма
2007, Россия
7.1
Столыпин... Невыученные уроки
драма, исторический, биография
2006, Россия
4.6
Золотой теленок
комедия
2005, Россия
5.8
Красное небо. Черный снег
Krasnoe nebo. Chyornyy sneg
драма
2004, Россия
6.6
Последний поезд
Posledniy poezd
драма
2003, Россия
Рецензия
Сибирочка
Sibirochka
семейный, сказка
2003, Россия
7.2
Бандитский Петербург. Барон
криминал, драма
2000, Россия
7.8
Бандитский Петербург 2: Адвокат
криминал, драма
2000, Россия
6.3
Барак
Barak
драма, мелодрама
1999, Россия / Германия
