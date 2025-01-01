Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Александра Куликова
Aleksandra Kulikova
Киноафиша
Персоны
Александра Куликова
Александра Куликова
Aleksandra Kulikova
Дата рождения
25 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет
БДТ им. Товстоногова
Развернуть
Популярные фильмы
7.8
Про жену, мечту и еще одну
(2013)
7.2
Аксентьев
(2022)
5.9
Бог печали и радости
(2007)
Фильмография Александра Куликова
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2022
2019
2013
2012
2009
2008
2007
2006
Все
16
Фильмы
5
Сериалы
11
Актриса
16
Семейный подряд
мелодрама
2025, Россия
Орбита
криминал
2024, Россия
Уродина
мелодрама
2024, Россия
Эксперимент
комедия
2022, Россия
Экспонаты
драма, комедия
2022, Россия
7.2
Аксентьев
детектив
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Бабье лето
драма, мелодрама
2019, Россия
7.8
Про жену, мечту и еще одну
Pro zhenu, mechtu i eshche odnu...
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
Мать и мачеха
драма, мелодрама
2012, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Как поймать магазинного вора
детектив, комедия
2009, Россия
План «Б»
боевик, триллер
2008, Россия
4.8
Лучшее время года
Best of Times
драма
2007, Россия
5.9
Бог печали и радости
Bog pechali i radosti
мелодрама
2007, Украина
3.2
Бункер, или Ученые под землей
фантастика, триллер, приключения
2006, Россия
Птица счастья
мелодрама
2006, Украина
5.6
Четвертый
ужасы
, Россия
Другие проекты Александра Куликова
12+
Слава
Билеты
18+
MotherFatherSistersBrother
Информация
12+
Слава
Информация
Новости о Александра Куликова
В Санкт-Петербурге начались съемки хоррор-сериала «Четвертый»
Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)
Есть и вестерн, и войны с морскими дьяволами, и приквел «Спартака»: 4 зарубежных сериала, которые стартуют в декабре 2025 года
«Тяжело смотреть — похоже на психологический фильм ужасов» — за что зрители благодарят и одновременно проклинают сериал «Хирург»
Ким Чен Ир похитил иностранца ради съемок коммунистической «Годзиллы»: культовый кринж-боевик даже копировали в США
«Искренне не мог поверить своим глазам»: новый «Аватар: Пламя и пепел» вершит историю — Кэмерон лишил первых зрителей дара речи
От главного злодея до полноценного героя Мстителей: Marvel случайно раскрыли поворот «Судного дня» — еще 13 лет назад не поверили бы
От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар
Мылодрамы, чтоб ты заплакала: Баста назвал 5 фильмов, над которыми «рыдает как собака» – об одном из них даже писал рэп
Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре
«Смотрел только на него»: Штирлиц лишился сына в «17 мгновениях весны» – момент был настолько горький, что зрители об этом и не подумали
Создательница «Киберслава» помогла Netflix выпустить лучшее аниме 2025 года: рейтинги выше, чем у «Истории Резе» и «Кейпоп-охотниц»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667