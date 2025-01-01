Меню
Александра Куликова Aleksandra Kulikova
Киноафиша Персоны Александра Куликова

Александра Куликова

Aleksandra Kulikova

Дата рождения
25 мая 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Про жену, мечту и еще одну 7.8
Про жену, мечту и еще одну (2013)
Аксентьев 7.2
Аксентьев (2022)
Бог печали и радости 5.9
Бог печали и радости (2007)

Фильмография Александра Куликова

Жанр
Год
Семейный подряд
Семейный подряд
мелодрама 2025, Россия
Орбита
криминал 2024, Россия
Уродина
Уродина
мелодрама 2024, Россия
Эксперимент
комедия 2022, Россия
Экспонаты
Экспонаты
драма, комедия 2022, Россия
Аксентьев 7.2
Аксентьев
детектив 2022, Россия
Бабье лето
Бабье лето
драма, мелодрама 2019, Россия
Про жену, мечту и еще одну 7.8
Про жену, мечту и еще одну Pro zhenu, mechtu i eshche odnu...
драма 2013, Россия
Мать и мачеха
Мать и мачеха
драма, мелодрама 2012, Россия
Как поймать магазинного вора
Как поймать магазинного вора
детектив, комедия 2009, Россия
План «Б»
План «Б»
боевик, триллер 2008, Россия
Лучшее время года 4.8
Лучшее время года Best of Times
драма 2007, Россия
Бог печали и радости 5.9
Бог печали и радости Bog pechali i radosti
мелодрама 2007, Украина
Бункер, или Ученые под землей 3.2
Бункер, или Ученые под землей
фантастика, триллер, приключения 2006, Россия
Птица счастья
Птица счастья
мелодрама 2006, Украина
5.6
Четвертый
ужасы , Россия

Другие проекты Александра Куликова
Слава
12+
Слава
MotherFatherSistersBrother
18+
MotherFatherSistersBrother
Слава
12+
Слава
