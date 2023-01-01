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Дровосек
Киноафиша Фильмы Дровосек Дровосек, 2004: актеры и роли
The Woodsman Дровосек 2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Дровосек, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николь Кассель
В ролях
Кира Седжвик Кира Седжвик Kyra Sedgwick Мос Деф Mos Def Ив Eve Кевин Райс Kevin Rice Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Ханна Пайкс Карлос Леон Carlos Leon Джина Филипс Джина Филипс Gina Philips Бенджамин Брэтт Бенджамин Брэтт Benjamin Bratt Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Дэвид Алан Грир Дэвид Алан Грир David Alan Grier
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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