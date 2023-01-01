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Дровосек
Дровосек, 2004: актеры и роли
The Woodsman
Дровосек
2004 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Дровосек, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николь Кассель
В ролях
Кира Седжвик
Kyra Sedgwick
Мос Деф
Mos Def
Ив
Eve
Кевин Райс
Kevin Rice
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Ханна Пайкс
Карлос Леон
Carlos Leon
Джина Филипс
Gina Philips
Бенджамин Брэтт
Benjamin Bratt
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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