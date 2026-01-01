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Николь Кассель Nicole Kassell
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Николь Кассель

Nicole Kassell

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу (2015)
Оставленные 8.3
Оставленные (2014)
Убийство 8.3
Убийство (2011)

Фильмография Николь Кассель

Сирены 6.5
Сирены
драма, мини-сериал 2025, США
Малыш 6.2
Малыш
комедия, ужасы 2022, США
Хранители 8
Хранители
драма, боевик, фантастика, мини-сериал 2019, США
Касл-Рок 6.9
Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
Когти 7.4
Когти
драма, комедия 2017, США
Винил 7.8
Винил
драма, музыка 2016, США
Мир дикого запада 8.2
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
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