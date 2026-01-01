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Николь Кассель
Nicole Kassell
Киноафиша
Персоны
Николь Кассель
Николь Кассель
Nicole Kassell
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
8.9
Лучше звоните Солу
(2015)
8.3
Оставленные
(2014)
8.3
Убийство
(2011)
Фильмография Николь Кассель
6.5
Сирены
драма, мини-сериал
2025, США
6.2
Малыш
комедия, ужасы
2022, США
8
Хранители
драма, боевик, фантастика, мини-сериал
2019, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.9
Касл-Рок
драма, ужасы, триллер
2018, США
7.4
Когти
драма, комедия
2017, США
7.8
Винил
драма, музыка
2016, США
8.2
Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн
2016, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8.9
Лучше звоните Солу
драма, криминал
2015, США
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