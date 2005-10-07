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Где скрывается правда Где скрывается правда
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Where the Truth Lies

Где скрывается правда, 2005

2005 / Канада / США / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

- трейлер

Журналистка пытается докопаться до истинной причины распада знаменитого комедийного дуэта. Комики расстались после того, как они обнаружили труп девушки в их номере в отеле. Несмотря на то, что у обоих имелось неопровержимое алиби, и никого из них не обвинили в убийстве, несчастье положило конец их совместным выступлениям.
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 декабря 2005
Премьера в мире 7 октября 2005
Прокатчик Вест
Режиссер
Атом Эгоян
Атом Эгоян
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Элисон Ломан
Элисон Ломан
Соня Беннетт
Кэтрин Уинслоу
Мори Чайкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Где скрывается правда 3 постера
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Наша рецензия
Многие талантливые режиссеры на протяжении всей своей карьеры снимают одну за другой картины «о том же самом», только варьируя материал. Атом Эгоян, родившийся в Каире канадский режиссер армянского происхождения, – из их числа.  Фильм «Где скрывается правда» построен так же, как и, к примеру, «Экзотика», «Славное будущее» или «Арарат». За предельно драматизированным детективным сюжетом таится особая, «внутренняя» история, закольцовывающая все действие в тугую, почти парадоксальную спираль…
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