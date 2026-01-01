Тест: зачем нужны эти безделушки из СССР? Наши родители без них не могли прожить и дня

Даже после 60 градусов в машинке наволочки и простынь неприятно пахнут из-за одной ошибки при стирке

Заливаю шелуху от чеснока кипятком — а через 24 часа уже ликую от результата: теперь и все родственники делают так же

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

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5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов

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Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом