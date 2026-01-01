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Постер фильма Мак и я
3.4
Киноафиша Фильмы Мак и я
3.4

Мак и я

, 1988
Mac and Me
США / фантастика, приключения / 18+
Постер фильма Мак и я
3.4

О фильме

Мак - обычный ребенок, только с другой планеты, и выглядит он совсем не так, как обитатели Земли. Вместе с мамой и папой он прилетает из космоса в мир людей, но потом теряется и находит убежище в доме семьи, где есть двое детей.

В новом пугающем мире Мак может полагаться только на свои необычные для землян способности. Лучшим другом Мака становится мальчик-инвалид, который помогает симпатяге-пришельцу адаптироваться в новых условиях и укрывает его от врагов.

В ролях

Кристин Эберсоул
Кристин Эберсоул
Janet Cruise
Джонатан Уорд
Michael Cruise
Тина Каспари
Courtney
Лорен Стэнли
Дебби
Джейд Калегори
Eric Cruise
Vinnie Torrente
Mitford
Мартин Уэст
Wickett
Ivan J. Rado
Zimmerman
Danny Cooksey
Jack Jr
Лора Уотербери
Linda
Режиссер Стюарт Рэффил
Сценарист Стюарт Рэффил, Стив Феке
Композитор Алан Сильвестри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 12 августа 1988
Дата выхода
8 сентября 1988 Австралия
12 января 1989 Аргентина
21 июля 1989 Великобритания
27 июля 1989 Германия
26 января 2018 Испания
14 декабря 1989 Мексика
12 августа 1988 США
8 октября 1988 Таиланд
8 февраля 1989 Франция
18 ноября 1988 Швеция
24 декабря 1988 Япония
MPAA PG
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $6 424 444
Производство Mac and Me Joint Venture
Другие названия
Mac and Me, Mi amigo Mac, Mac, mi amigo de las estrellas, Il mio amico Mac, Mac - O Extraterrestre, Mac a já, Mac et moi, Mac i ja, Mac ja mina, Mac ja minä, Mac, a földönkívüli barát, Mac, o filarakos mou, Mac, ο φιλαράκος μου, Mek i ja, Mick... mein Freund vom anderen Stern, Min vän Mac, Min ven Mac, Min venn Mac, O Meu Amigo Mac, Мак и я, Прибулець і я, マック, 宇宙精靈

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 13 голосов
3.4 IMDb

Отзывы о фильме

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