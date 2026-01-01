Мак - обычный ребенок, только с другой планеты, и выглядит он совсем не так, как обитатели Земли. Вместе с мамой и папой он прилетает из космоса в мир людей, но потом теряется и находит убежище в доме семьи, где есть двое детей.

В новом пугающем мире Мак может полагаться только на свои необычные для землян способности. Лучшим другом Мака становится мальчик-инвалид, который помогает симпатяге-пришельцу адаптироваться в новых условиях и укрывает его от врагов.