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Poster of Survival Island
5.3
Kinoafisha Films Survival Island
5.3

Survival Island

, 2005
Three
USA, Great Britain, Luxembourg / Adventure, Drama, Thriller, Action / 18+
Poster of Survival Island
5.3

Cast

Kelly Brook
Jennifer
Juan Pablo Di Pace
Manuel
Todd Collins
Bill
Gabrielle Jourdan
Gail
Gary Brockette
Captain Richards
Isabelle Constantini
Maggie Richards
Roy Rivera
Pepe
Maria Victoria Di Pace
Maria
Billy Zane
Billy Zane
Jack
Summer Davis
Island Girl 1
Director Stewart Raffill
Writer Stewart Raffill
Composer Richard Harvey
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Luxembourg
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2005
World premiere 16 November 2005
Release date
8 November 2007 Russia Lizard 18+
8 November 2007 Belarus
8 November 2007 Kazakhstan
16 November 2005 Netherlands 12
8 November 2007 Ukraine
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $558,764
Production Thema Production, T Films, Future Films
Also known as
Three, Survival Island, Survie: les naufragés, Troje, 3, A Karib-tenger foglyai, Croaziera, Gestrandet im Paradies, Hármas, Jogo pela Sobrevivência, Kolme, Kolmekesi üksikul saarel, L'isola dei sopravvissuti, Survival Island - Wenn Blicke töten können, Three - III, Tres, W piekielnym słońcu, Το τρίγωνο του μίσους, Секс заради виживання, Секс ради выживания, Трима, 荒島驚魂, Gestrandet im Paradies - Survival Island, Three - Gestrandet im Paradies, Трое: Остаться в живых, Остров на троих, Survival Island - Gestrandet im Paradies, Survival Island / 3, Остров выживания

Film rating

5.3
Rate 25 votes
4.9 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3648 In the Adventure genre  682 In the Drama genre  1308 In the Thriller genre  763 In the Action genre  787 In films of USA  2106 In films of Great Britain  279 In films of Luxembourg  6 In films of 2005  48
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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