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8.1
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National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
8.1
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
, 2026
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
Великобритания / драма, мелодрама, комедия
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Эйдан Тернер
Vicomte de Valmont
Лесли Мэнвилл
Marquise de Merteuil
Моника Барбаро
Madame de Tourvel
Дарра Хэнд
Chevalier Danceny
Кэт Симмонс
Madame de Volanges
Ханна ван дер Вестхойзен
Cécile Volanges
Gabrielle Drake
Madame de Rosemonde
Charlotte Avery
Understudy Marquise de Merteuil
Charlotte Avery
Understudy Marquise de Merteuil
Amy Macken
Understudy Cécile Volanges
Amy Macken
Understudy Cécile Volanges
Amy Macken
Understudy Cécile Volanges
Режиссер
Марианна Эллиотт
Сценарист
Кристофер Хэмптон
,
Пьер Шодерло де Лакло
Композитор
Jasmin Kent Rodgman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026
Великобритания
11 июля 2026
Германия
25 июня 2026
Ирландия
12A
14 июля 2026
Латвия
N12
11 июля 2026
Польша
Сборы в мире
$1 217 307
Производство
Royal National Theatre
Другие названия
National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 23 июля 2026
Отзывы о фильме
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