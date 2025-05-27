«Частная жизнь»: Рецензия Киноафиши

Во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма француженки Ребекки Злотовски «Частная жизнь». В первую очередь этот проект примечателен актерским составом во главе с Джоди Фостер. Она сыграла ставшую сыщицей психоаналитика, которая ругается матом на английском и внимательно слушает своих пациентов на французском.

В центре сюжета — американка Лилиан Штайнер, которая уже много лет ведет психоаналитическую практику в Париже. Когда-то она вышла замуж за француза Габриэля (Даниель Отой), с которым завела сына Жюльена (Венсан Лакост), но брак не выдержал самые трудные испытания, так что в итоге пара уже долгое время в разводе. При этом Лилиан вовсе не чувствует одиночества (по крайней мере такую мысль она себе внушает), поскольку у нее есть ее пациенты. Однако в последнее время клиенты стали пропускать сеансы. После очередного игнора Лилиан пытается дозвониться до пациентки Паулы (Виржини Эфира), но узнает, что та покончила с собой несколько дней назад. Ее внезапная смерть открывает много странных секретов, которые могут изменить жизнь Лилиан навсегда.

Ребекка Злотовски фокусируется не столько на детективной составляющей, сколько создает абсурдную комедию, где персонажи в исполнении известных и всеми любимых французских актеров пытаются вновь стать на ноги в условиях своей хаотичной и ненормальной жизни. В эпицентре сего действа оказывается Джоди Фостер, мастерски изъясняющаяся на французском, но совершенно отличная некой прямолинейностью, свойственной исключительно парижанам.

Лилиан не верит в самоубийство своей клиентки, поэтому начинает собственное расследование. Ради возможности снова поговорить с Паулой и узнать о ее переживаниях дело доходит даже до гипнотизера. Позже к Лилиан присоединяется ее бывший муж. Теперь оба, словно герои чаплиновских комедий, разъезжают по пригороду Парижа в поисках подсказок. Нелепо? Смешно? Хаотично? Злотовски не нужно четко выстроенное повествование, ей интереснее поставить своих героев в сложную ситуацию. Тут даже и сценарий не нужен — Джоди Фостер и остальные артисты могли бы сыграть весь фильм на чистой импровизации.

Возможно, Злотовски вдохновлялась Хичкоком, Де Пальмой или даже поздним Вуди Алленом — или же засмотрелась сериалом «Убийство в одном здании» и решила перенести атмосферу комедийного детектива с элементами саспенса в Париж, слегка изменив общий тон на более серьезный. Сюжет набирает обороты и становится все безумнее, но не менее смешным. Даже странные сцены с гипнотизером совершенно не мешают восприятию всей картины — похоже, здесь каждому герою нужен психоаналитик, тем более Лилиан.

Впрочем, у Лилиан свой терапевт действительно есть, но сейчас он больше занят продвижением собственных книг о ментальном здоровье. Когда Лилиан с ним встречается, он сразу же вскрывает давно забытые раны, которые женщина пыталась спрятать глубоко внутри себя. Кстати, ее терапевта играет известный кинодокументалист Фредерик Вайсман. Создается впечатление, что Злотовски просто собрала группу «киношников» со словами: «Давайте сделаем абсурдный детектив, где вы будете делать непонятно что».

В итоге получился фильм, совершенно отчужденный от какого-либо смысла. Однако в этом и заключается шарм «Частной жизни» — в непредсказуемости, абсурдности и нелепости. Если сразу же воспринять эти настроения, то останешься полностью удовлетворен потраченным временем. Не стоит воспринимать эту картину всерьез — отдайтесь хаотичности на экране и внимайте красивые французские слова из уст Джоди Фостер.