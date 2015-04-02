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Секс ради выживания Секс ради выживания
Киноафиша Фильмы Секс ради выживания Отзывы о фильме «Секс ради выживания»
Three Секс ради выживания 2005 / США / Великобритания / Люксембург
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Секс ради выживания»

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volegovich 2 апреля 2015, 12:51
перевод порадовал. так хотят людей привлечь на это?)

вообщем-то фильм неплохой, на один раз. по крайней мере не скучный, но без излишеств...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sensei 2 апреля 2015, 12:51
Фигня! Я этот фильмец ещё весной смотрел - ничего выдающегося...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Brainripper 2 апреля 2015, 12:51
Зачем только такое старьё в кино показывают??? Кто хотел уже давно на DVD посмотрел. И перевод названия, конечно, талантливый ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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