Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Elektra
5.3
Kinoafisha Films Elektra
5.3

Elektra

, 2005
Elektra
USA / Crime, Adventure, Action, Drama / 18+
Poster of Elektra
5.3

Synopsis

Elektra the warrior survives a near-death experience, becomes an assassin-for-hire, and tries to protect her two latest targets, a single father and his young daughter, from a group of supernatural assassins.

Cast

Jennifer Garner
Jennifer Garner
Elektra
Terence Stamp
Terence Stamp
Stick
Will Yun Lee
Kirigi
Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa
Roshi
Nathaniel Arcand
Nathaniel Arcand
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Hiro Kanagawa
Hiro Kanagawa
Kirsten Prout
Abby Miller
Colin Cunningham
Goran Višnjić
Goran Višnjić
Mark Miller
Natassia Malthe
Natassia Malthe
Typhoid
Bob Sapp
Stone
Director Rob Bowman
Writer Mark Steven Johnson, Frank Miller, Zak Penn, Stuart Zicherman
Composer Christophe Beck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 October 2021
World premiere 8 January 2005
Release date
10 March 2005 Russia 12+
17 February 2005 Argentina
13 January 2005 Australia
10 March 2005 Belarus
13 April 2005 Belgium
21 January 2005 Brazil
18 March 2005 Bulgaria
14 January 2005 Canada
3 February 2005 Chile
17 February 2005 Croatia
10 March 2005 Czechia
8 April 2005 Denmark
23 March 2005 Egypt
4 March 2005 Estonia
9 March 2005 France
10 March 2005 Germany
21 January 2005 Great Britain
28 January 2005 Greece
24 January 2005 Hong Kong
14 April 2005 Hungary
28 January 2005 Iceland
21 January 2005 Ireland
10 February 2005 Israel
4 February 2005 Italy
4 June 2005 Japan
10 March 2005 Kazakhstan
30 March 2005 Kuwait
21 January 2005 Mexico
27 January 2005 New Zealand
28 January 2005 Panama
26 January 2005 Philippines
18 February 2005 Poland
3 February 2005 Portugal
20 January 2005 Singapore
21 January 2005 South Korea
28 January 2005 Spain
6 April 2005 Sweden
14 April 2005 Switzerland
27 January 2005 Thailand
29 April 2005 Turkey
30 March 2005 UAE
14 January 2005 USA
10 March 2005 Ukraine
25 February 2005 Uruguay
MPAA PG-13
Budget $43,000,000
Worldwide Gross $56,995,646
Production Twentieth Century Fox, Regency Enterprises, Marvel Enterprises
Also known as
Elektra, Електра, Ilektra, Sát Thủ Elektra, Ηλέκτρα, Электра, エレクトラ, 幻影殺手, Eliektra, Elektra (2005), Elektra Director's Cut

Film rating

5.3
Rate 11 votes
4.7 IMDb
Write review
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Elektra

Fantastic Four
Fantastic Four Adventure, Action, Sci-Fi
2005, USA
7.0
Catwoman
Catwoman Action, Adventure, Crime, Sci-Fi
2004, USA / Australia
6.0
Daredevil
Daredevil Action, Crime, Fantasy, Thriller
2003, USA
7.0
RED
RED Comedy, Action
2010, USA
7.0
Dragonball Evolution
Dragonball Evolution Sci-Fi, Adventure, Action
2008, USA
4.0
Ultraviolet
Ultraviolet Sci-Fi, Thriller, Action, Horror
2006, USA
5.0
Batman Begins
Batman Begins Crime, Thriller, Adventure, Fairy Tale, Action
2005, USA
8.0
Æon Flux
Æon Flux Action, Drama, Adventure, Sci-Fi, Thriller
2005, USA
5.0
Kill Bill: Vol. 2
Kill Bill: Vol. 2 Action, Drama, Thriller, Crime
2004, USA
7.0
The Incredibles
The Incredibles Comedy, Family, Action, Adventure, Animation
2004, USA
7.0
Kill Bill: Vol. 1
Kill Bill: Vol. 1 Drama, Comedy, Crime, Thriller, Action
2003, USA
8.0
Spider-Man
Spider-Man Action, Sci-Fi, Adventure, Thriller
2002, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more