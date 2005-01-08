|10 March 2005
|Russia
|12+
|17 February 2005
|Argentina
|13 January 2005
|Australia
|10 March 2005
|Belarus
|13 April 2005
|Belgium
|21 January 2005
|Brazil
|18 March 2005
|Bulgaria
|14 January 2005
|Canada
|3 February 2005
|Chile
|17 February 2005
|Croatia
|10 March 2005
|Czechia
|8 April 2005
|Denmark
|23 March 2005
|Egypt
|4 March 2005
|Estonia
|9 March 2005
|France
|10 March 2005
|Germany
|21 January 2005
|Great Britain
|28 January 2005
|Greece
|24 January 2005
|Hong Kong
|14 April 2005
|Hungary
|28 January 2005
|Iceland
|21 January 2005
|Ireland
|10 February 2005
|Israel
|4 February 2005
|Italy
|4 June 2005
|Japan
|10 March 2005
|Kazakhstan
|30 March 2005
|Kuwait
|21 January 2005
|Mexico
|27 January 2005
|New Zealand
|28 January 2005
|Panama
|26 January 2005
|Philippines
|18 February 2005
|Poland
|3 February 2005
|Portugal
|20 January 2005
|Singapore
|21 January 2005
|South Korea
|28 January 2005
|Spain
|6 April 2005
|Sweden
|14 April 2005
|Switzerland
|27 January 2005
|Thailand
|29 April 2005
|Turkey
|30 March 2005
|UAE
|14 January 2005
|USA
|10 March 2005
|Ukraine
|25 February 2005
|Uruguay