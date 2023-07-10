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Киноафиша Новости Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»

Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»

10 июля 2023 12:42
Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»

Ранее появились слухи о камео Сорвиголовы Бена Аффлека.

В актерском составе «Дэдпула 3» произошло неожиданное пополнение. Как сообщает The Hollywood Reporter, к кинокомиксу с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом присоединилась Дженнифер Гарнер. Исполнительница повторит роль супергероини Электры Начиос, которую она сыграла в фильмах «Сорвиголова» (2003) и сольном спин-оффе «Электра» (2005).

Оба фильма при участии Электры, сыгранной Гарнер, были сняты студией 20th Century Fox, однако ни один из них не добился коммерческого успеха. Участие Гарнер в триквеле «Дэдпула» обусловлено тем, что в сюжете обыгрывается тема мультивселенной, поэтому ожидается, что в фильме появятся и многие другие знакомые персонажи из прошлого. Новость также подкрепляет появившиеся немного ранее слухи, что камео в предстоящем фильме может получить альтернативный Мэтт Мердок в исполнении Бена Аффлека.

Примечательно, что ранее Гарнер работала уже с режиссером Шоном Леви и Рейнольдсом над приключенческим научно-фантастическим фильмом Netflix «Проект «Адам» (2022).

В супергеройском бадди-муви о похождениях Уэйда Уилсона и Росомахи также снимаются Эмма Коррин, Морена Баккарин, Мэттью Макфэдиен, Брианна Хилдебранд, Роб Делани, Каран Сони, Сиори Куцуна, Лесли Аггамс и Стефан Капичич. Сценарий вместе с Леви и Рейнольдсом написали авторы предыдущих картин франшизы Ретт Риз и Пол Верник, а также создатели мультсериала «Закусочная Боба» в лице сестер Венди и Элизабет Молино. По словам продюсера Кевина Файги, третий фильм про болтливого наемника станет первым проектом MCU со «взрослым» рейтингом R.

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 3 мая 2024 года.

Фото: 20th Century Fox
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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