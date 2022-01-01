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Натаниэль Аркан
Натаниэль Аркан
Nathaniel Arcand
О персоне
Фильмография
Натаниэль Аркан
Nathaniel Arcand
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Дата рождения
13 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Эдмонтон, Альберта, Канада
Рост
180 см
Биография Натаниэля Аркана
Родился 13 ноября 1971 года. Эдмонтон, Альберта, Канада.
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Фильмография Натаниэля Аркана
Следопыт
фэнтези, боевик, приключения, военный, драма
2007, США
6.0
Электра
криминал, приключения, боевик, драма
2005, США
5.0
Рождение оборотня
драма, ужасы
2004, Канада
5.0
Серая сова
биография, драма, вестерн
1999, Великобритания / Канада
4.0
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