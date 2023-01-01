Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Электра Электра
Киноафиша Фильмы Электра Электра, 2005: актеры и роли
Elektra Электра 2005 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Электра, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Бауман
В ролях
Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Уилл Юн Ли Will Yun Lee Горан Виснич Goran Višnjić Кэри-Хироюки Тагава Кэри-Хироюки Тагава Cary-Hiroyuki Tagawa Натаниэль Аркан Натаниэль Аркан Nathaniel Arcand Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs Хиро Канагава Хиро Канагава Hiro Kanagawa Кирстен Праут Kirsten Prout Колин Каннингэм Colin Cunningham
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Начала жить по-новому: незадолго до смерти Мирошниченко приняла судьбоносное решение
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Внук Рязанова вырос выдающимся человеком: вы даже не догадывались
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Эти малыши вспомнили прошлые жизни: от трех историй кровь стынет в жилах
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше