«Игра в прятки»: Рецензия Киноафиши

Чем хорош жанр триллера, так это тем, что психов всегда оказывается гораздо больше, чем видится поначалу. Мы наивно полагаем, что в каждом конкретном случае вопрос исчерпывается каким-нибудь единичным душевнобольным, в то время как на самом деле все сюжетное поле опутано и инфицировано безумием (не только по ту, но и по эту сторону экрана). Хороший триллер никогда не преминет нам это показать. «Игра в прятки» – хороший триллер. Однажды психолог Дэвид Кэллоуэй (Роберт Де Ниро) проснулся в 2 часа 6 минут пополуночи оттого, что кто-то мягко провел рукой по его подбородку. Рядом совершенно никого не было, что весьма озадачило мистера Кэллоуэя; после этого он прошествовал в ванную, где почему-то горел свет, и обнаружил там жену, летально вскрывшую себе вены. Чтобы как-то привести в норму себя и главным образом свою маленькую дочку Эмили (Дакота Фэннинг), доктор переехал в тихий загородный дом, где по соседству жила всего лишь одна супружеская чета, недавно потерявшая ребенка. Однако вскоре с Эмили, чья психика, судя по всему, изрядно пошатнулась на фоне перенесенного злоключения, начало происходить странное: у нее появился друг по имени Чарли, который начал с невинной игры в прятки, а закончил практически резней. Притом Чарли, как и всякая нормальная шизофреническая ипостась, на экране не обнаружился, а все свои дерзкие и злобные проделки творил «за спиной» у героев и зрителя. Конечно, если бы этот «закадровый» (до поры до времени) персонаж в итоге – простите за каламбур – оказался тем, кем казался, то есть натуральной темной половиной девочки Эмили, не поддающейся лечению, зрительские ожидания были бы обмануты. Но режиссер Джон Полсон и сценарист Ари Шлоссберг не обманули зрительских ожиданий, выжав максимум психической игры из минимума подозреваемых и радикально перевернув в финале написанную ими по ходу действия клиническую картину мира. В самом деле, почему живущая по соседству женщина часто плачет, ее муж ведет себя странно, на ладони доктора Кэллоуэя обнаруживается след от пыльцы бабочек, а самого его кто-то постоянно трогает за подбородок в 2 часа 6 минут пополуночи, когда в ванной уже ждет какой-нибудь новый сюрприз в виде мирно отмокающего трупа и/или кровавых надписей на стене?.. Кроме грамотного сценария и интересной режиссуры отдельной строкой приятен тот факт, что Роберт Де Ниро иногда делает перерывы между съемками в никчемных и пошлых комедиях вроде недавнего «Знакомства с Факерами» (пусть даже с Фокерами) и находит время сниматься в приличных фильмах. «Игра в прятки», конечно, не «Мыс страха» или «Сердце Ангела», но сделана со вкусом, да и Де Ниро давно уж было пора размять старые кости на более привычном интеллектуально-психологическом материале. Vlad Dracula