Наша рецензия

Чем хорош жанр триллера, так это тем, что психов всегда оказывается гораздо больше, чем видится поначалу. Мы наивно полагаем, что в каждом конкретном случае вопрос исчерпывается каким-нибудь единичным душевнобольным, в то время как на самом деле все сюжетное поле опутано и инфицировано безумием (не только по ту, но и по эту сторону экрана). Хороший триллер никогда не преминет нам это показать. «Игра в прятки» – хороший триллер. Однажды психолог Дэвид Кэллоуэй (Роберт Де Ниро) проснулся в 2…