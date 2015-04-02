Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Игра в прятки Игра в прятки
Киноафиша Фильмы Игра в прятки Отзывы о фильме «Игра в прятки»
Hide and Seek Игра в прятки 2005 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Игра в прятки»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Чем хорош жанр триллера, так это тем, что психов всегда оказывается гораздо больше, чем видится поначалу. Мы наивно полагаем, что в каждом конкретном случае вопрос исчерпывается каким-нибудь единичным душевнобольным, в то время как на самом деле все сюжетное поле опутано и инфицировано безумием (не только по ту, но и по эту сторону экрана). Хороший триллер никогда не преминет нам это показать. «Игра в прятки» – хороший триллер. Однажды психолог Дэвид Кэллоуэй (Роберт Де Ниро) проснулся в 2…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
sofi_ 2 апреля 2015, 12:51
де ниро - хорош конечно !!!! вот только Другой - оставил не самые лучшие впечатления ... да и роль Де ниро - там была ни какой... надеюсь здесь все бкдет лучше
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинка 2 апреля 2015, 12:51
Роберт Де Ниро замечательный актёр+ яобожаю триллеры,обязательно пойду!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Карина 2 апреля 2015, 12:51
Чесно говоря, полностью и доконца я фильм не поняла. В чем заключается смысл? Сходила бы с удовольствием еще раз, чтобы понять доконца. Но фильм не супер, на "4" и на любителя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
что за финальная сцена с девочкой с раздвоением личности?? может у меня воровонная альфа-версия, но в ней Эмили в психушку засадили
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игорь 2 апреля 2015, 12:51
может я чего не догнал, но почему, когда батя коробки смотрит, он видит нераспакованные наушники и книжку? он же там чирикал в ней что-то, или приснилось ему?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 15 июня 2020, 00:37
Оценка
7 баллов из 10ти!
типичный фильм из типичных "хит-парадов" со всех щелей и утюгов - типа, 10 фильмов взрывающих мозг или 2 фильма с не вероятной концовкой!
Де Ниро актёрище! сюжет закручен, не предсказуем, в целом, интересный,но фильм немного медленный, что ли; динамики не хватило.
моя папка с фильмами "на один раз" пополнилась еще одним ;))
15 июня 2020, 00:37 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 256 комментариев
Ночная сова
Ночная сова 2 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 31 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 43 комментария
Мегалодон
Мегалодон 21 комментарий
До рассвета
До рассвета 21 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 23 комментария
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App