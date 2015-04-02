Чем хорош жанр триллера, так это тем, что психов всегда оказывается гораздо больше, чем видится поначалу. Мы наивно полагаем, что в каждом конкретном случае вопрос исчерпывается каким-нибудь единичным душевнобольным, в то время как на самом деле все сюжетное поле опутано и инфицировано безумием (не только по ту, но и по эту сторону экрана). Хороший триллер никогда не преминет нам это показать. «Игра в прятки» – хороший триллер. Однажды психолог Дэвид Кэллоуэй (Роберт Де Ниро) проснулся в 2…
типичный фильм из типичных "хит-парадов" со всех щелей и утюгов - типа, 10 фильмов взрывающих мозг или 2 фильма с не вероятной концовкой!
Де Ниро актёрище! сюжет закручен, не предсказуем, в целом, интересный,но фильм немного медленный, что ли; динамики не хватило.
моя папка с фильмами "на один раз" пополнилась еще одним ;))
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