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Марк Бернес

Марк Бернес
Марк Бернес
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Дата рождения
11 октября 1911
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
16 августа 1969
Биография Марк Бернес

Фильмография Марк Бернес
Женя, Женечка и
Женя, Женечка и "Катюша"
мелодрама, военный 1967, СССР
7.0
Ночной патруль
Ночной патруль
криминал, детектив 1957, СССР
6.0
Дело №306
детектив 1956, СССР
0.0
Они были первыми
Они были первыми
драма, военный 1956, СССР
6.0
Школа мужества
Школа мужества
драма, военный 1954, СССР
6.0
Запасной игрок
Запасной игрок
комедия, спорт 1954, СССР
6.0
Огни на реке
Огни на реке
приключения 1953, СССР
6.0
Максимка
Максимка
приключения, детский 1952, СССР
7.0
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