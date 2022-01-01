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Марк Бернес
Марк Бернес
О персоне
Фильмография
Фотографии
Марк Бернес
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Дата рождения
11 октября 1911
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
16 августа 1969
Биография Марк Бернес
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Фильмография Марк Бернес
Женя, Женечка и "Катюша"
мелодрама, военный
1967, СССР
7.0
Ночной патруль
криминал, детектив
1957, СССР
6.0
Дело №306
детектив
1956, СССР
0.0
Они были первыми
драма, военный
1956, СССР
6.0
Школа мужества
драма, военный
1954, СССР
6.0
Запасной игрок
комедия, спорт
1954, СССР
6.0
Огни на реке
приключения
1953, СССР
6.0
Максимка
приключения, детский
1952, СССР
7.0
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