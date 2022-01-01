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Проклятие золотого цветка Проклятие золотого цветка
Киноафиша Фильмы Проклятие золотого цветка Проклятие золотого цветка, 2006: актеры и роли
Man cheng jin dai huang jin jia / Curse of the Golden Flower Проклятие золотого цветка 2006 / Гонконг / Китай
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Проклятие золотого цветка, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу Чжан Имоу Zhang Yimou
В ролях
Чоу Юн-Фат Гон Ли Джей Чоу Jay Chou Лиу Йе Ни Дахон Цинь Цзюньцзе Qin Junjie Ли Ман Чен Цзинь
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