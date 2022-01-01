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Проклятие золотого цветка
Проклятие золотого цветка, 2006: актеры и роли
Man cheng jin dai huang jin jia / Curse of the Golden Flower
Проклятие золотого цветка
2006 / Гонконг / Китай
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Проклятие золотого цветка, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу
Zhang Yimou
В ролях
Чоу Юн-Фат
Гон Ли
Джей Чоу
Jay Chou
Лиу Йе
Ни Дахон
Цинь Цзюньцзе
Qin Junjie
Ли Ман
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