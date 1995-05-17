«Крестный отец» Тан — некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Ксяо.

Задумав захватить власть в «семье», ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для «крестного отца». Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая «правая рука» попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.