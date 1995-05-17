Задумав захватить власть в «семье», ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для «крестного отца». Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая «правая рука» попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.
|26 сентября 1999
|Аргентина
|9 февраля 1996
|Бразилия
|24 ноября 1995
|Великобритания
|23 ноября 1995
|Германия
|14 сентября 1995
|Гонконг
|26 апреля 1996
|Испания
|25 апреля 1996
|Нидерланды
|3 января 1997
|Португалия
|22 декабря 1995
|США
|8 ноября 1995
|Франция
|25 марта 2000
|Южная Корея
|3 мая 1996
|Япония