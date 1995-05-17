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Постер фильма Шанхайская триада
7.1
Киноафиша Фильмы Шанхайская триада
7.1

Шанхайская триада

, 1995
Shanghai Triad / Yao a yao yao dao waipo qiao
Франция, Италия / драма, криминал / 18+
Постер фильма Шанхайская триада
7.1

О фильме

«Крестный отец» Тан — некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Ксяо.

Задумав захватить власть в «семье», ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для «крестного отца». Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая «правая рука» попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.

В ролях

Гун Ли
Гун Ли
Xiao Jingbao
Баотянь Ли
Tang, the Gang Boss
Ванг Сяосяо
Shuisheng, the boy
Ли Сюэцзянь
Ли Сюэцзянь
Liu, 6th Uncle
Chun Sun
Song, Tang's No. 2
Фу Бяо
Zheng, Tang's No.3
Чэнь Шу
Shi Ye
Цзянь Лью
Fat Yu
Baoying Jiang
Cuihua, the Widow
Qianquan Yang
Ah Jiao
Режиссер Чжан Имоу
Сценарист Би Фэйюй, Бин Ван, Li Xiao
Композитор Guangtian Zhang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 17 мая 1995
Дата выхода
26 сентября 1999 Аргентина
9 февраля 1996 Бразилия
24 ноября 1995 Великобритания
23 ноября 1995 Германия
14 сентября 1995 Гонконг
26 апреля 1996 Испания
25 апреля 1996 Нидерланды
3 января 1997 Португалия
22 декабря 1995 США
8 ноября 1995 Франция
25 марта 2000 Южная Корея
3 мая 1996 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 086 101
Производство Alpha Films, La Sept Cinéma, Ministère des Affaires étrangères et du Développement International
Другие названия
Yao a yao, yao dao wai po qiao, Shanghai Triad, Šangajska trijada, Opiová válka, Shanghai-triaden, A sanghaji maffia, A Tríade de Xangai, Hội Tam Hoàng Thượng Hải, La joya de Shanghai, La reina de Shanghai, La triade de Shanghaï, La triade di Shanghai, Operação Xangai, Šanchajaus triada, Šanghajska triada, Šanghajská triáda, Shanghai Serenade, Shanghai triaden, Shanghain triadi, Szanghajska triada, To trigono tis Sangais, Το τρίγωνο της Σαγκάης, Шангајска тријада/Šangajska trijada, Шанхайска триада, Шанхайская триада, 上海ルージュ, 搖啊搖，搖到外婆橋, 摇啊摇，摇到外婆桥, Shake, Shake to Grandma's Bridge, Yáo ā yáo, yáo dào wàipóqiáo, Shanghaitriaden, Yao a Yao Yao Dao Wai Pe Qiao

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb

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