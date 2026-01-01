Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь»

Эти 3 мини-сериала Netflix не отпустят до титров: не больше 10 серий — как раз посмотрите за выходные

Если понравились «Фишер» и «Хрустальный», присмотритесь к маньячной «Скарпетте» с Кидман: 8 серий выйдут в один день целиком

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

У новой «Сказки о царе Салтане» есть один плюс, ради которого идут в кино — но есть и 2 серьезных минуса

«Мистера Ногтя» прямо сейчас смотрит почти вся страна: вот еще 3 шедевра с Робаком, где он не бандит-бизнесмен, а семьянин

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд

Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз