Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гун Ли
Гун Ли
Gong Li
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гун Ли
Gong Li
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Гун Ли
Родилась 31 декабря 1965 года. Шиньань, Китай.
Развернуть
Фильмография Гун Ли
Мулан
фэнтези, драма, боевик
2020, США / Китай / Канада
7.0
Субботний роман
драма, исторический, военный
2019, Китай
6.0
Царь обезьян: Начало легенды
боевик, фэнтези, приключения
2016, Гонконг / Китай
5.0
2046
мелодрама, драма
2004, Китай / Франция / Германия / Гонконг
6.0
Император и убийца
драма, исторический
1998, Франция / Япония / Китай
7.0
Шанхайская триада
драма, криминал
1995, Франция / Италия
7.0
Прощай, моя наложница
драма
1993, Китай / Гонконг
8.0
Цю Цзю идет в суд
комедия, драма
1992, Китай / Гонконг
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Загадочный феникс и суровые тренировки в свежем тизере фильма «Мулан»
Премьера все ближе.
Написать
18 августа 2020 14:27
Disney переносит премьеру «Мулан» на 21 августа
Студия опасается за прокат ленты из-за усиления COVID-19.
Написать
29 июня 2020 12:58
Продюсер Джейсон Рид объяснил, почему место бабушки в фильме «Мулан» заняла сестра
Оказывается, данное нововведение поможет зрителю лучше проникнуться характером главной героини.
Написать
4 марта 2020 09:58
Все новости
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне