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Йе Лью
Йе Лью
Ye Liu
О персоне
Фильмография
Йе Лью
Ye Liu
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Дата рождения
23 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Йе Лью
Родился 23 марта 1978 года. Памплона, Наварра, Испания.
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Фильмография Йе Лью
Бомбардировка
боевик, приключения, драма
2018, Китай
3.0
Полицейская история 2013
криминал, триллер, драма, боевик
2013, Китай
7.0
Город жизни и смерти
исторический, драма, военный
2009, Китай / Гонконг
8.0
Кровные братья
боевик, драма
2007, Гонконг / Тайвань / Китай
5.0
Пурпурная бабочка
военный, исторический, драма
2003, Китай / Франция
6.0
Сельский почтальон
1999, Китай
0.0
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