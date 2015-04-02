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Начальная экспозиция второй – а точнее сказать, уже четвертой – части холмисто-глазной эпопеи такова: выдвинувшийся вглубь пустыни Нью-Мехико отряд тупых и плохо обученных американских военных уходит спасать некоего полковника Реддинга, оставив на «базе» (состоящей из стола под тентом и сортира) зачуханного пацифиста, которому приказано сторожить, стоя на одной ноге, вышеупомянутый сортир в целях недопущения «расхищения неприятелем каловых масс», и, условно говоря, радистку Кэт для связи (к…