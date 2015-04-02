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У холмов есть глаза 2 У холмов есть глаза 2
Киноафиша Фильмы У холмов есть глаза 2 Отзывы о фильме «У холмов есть глаза 2»
The Hills Have Eyes II У холмов есть глаза 2 2007 / США
8.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «У холмов есть глаза 2»

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Наша рецензия

Начальная экспозиция второй – а точнее сказать, уже четвертой – части холмисто-глазной эпопеи такова: выдвинувшийся вглубь пустыни Нью-Мехико отряд тупых и плохо обученных американских военных уходит спасать некоего полковника Реддинга, оставив на «базе» (состоящей из стола под тентом и сортира) зачуханного пацифиста, которому приказано сторожить, стоя на одной ноге, вышеупомянутый сортир в целях недопущения «расхищения неприятелем каловых масс», и, условно говоря, радистку Кэт для связи (к…

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Frank 2 апреля 2015, 12:51
http://rapidshare.com/files/10644121/Insect_Eyes.mp3.html

музыка из трейлера
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег Бицепс 2 марта 2023, 18:02
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
2 марта 2023, 18:02 Ответить
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