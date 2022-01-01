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Джессика Строуп

Jessica Stroup
Джессика Строуп
Джессика Строуп Jessica Stroup
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Дата рождения
23 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Андерсон, Южная Каролина, США
Рост
173 см
Биография Джессики Строуп

Родилась 23 октября 1986 года. Андерсон, Южная Каролина, США.

Фильмография Джессики Строуп
Возвращение домой
Возвращение домой
триллер, ужасы 2009, США
6.0
Выпускной
Выпускной
ужасы, мистика, триллер 2008, США
7.0
Рождество
Рождество
драма, комедия 2007, США
6.0
У холмов есть глаза 2
У холмов есть глаза 2
ужасы 2007, США
8.0
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