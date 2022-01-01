Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джессика Строуп
Джессика Строуп
Jessica Stroup
О персоне
Фильмография
Джессика Строуп
Jessica Stroup
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Андерсон, Южная Каролина, США
Рост
173 см
Биография Джессики Строуп
Родилась 23 октября 1986 года. Андерсон, Южная Каролина, США.
Развернуть
Фильмография Джессики Строуп
Возвращение домой
триллер, ужасы
2009, США
6.0
Выпускной
ужасы, мистика, триллер
2008, США
7.0
Рождество
драма, комедия
2007, США
6.0
У холмов есть глаза 2
ужасы
2007, США
8.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"