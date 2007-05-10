«У холмов есть глаза 2»: Рецензия Киноафиши

Начальная экспозиция второй – а точнее сказать, уже четвертой – части холмисто-глазной эпопеи такова: выдвинувшийся вглубь пустыни Нью-Мехико отряд тупых и плохо обученных американских военных уходит спасать некоего полковника Реддинга, оставив на «базе» (состоящей из стола под тентом и сортира) зачуханного пацифиста, которому приказано сторожить, стоя на одной ноге, вышеупомянутый сортир в целях недопущения «расхищения неприятелем каловых масс», и, условно говоря, радистку Кэт для связи (к сожалению, не сексуальной, а всего лишь радиосвязи) с непонятно кем. Когда пацифисту надоедать охранять в неудобном положении нужник и он решает им воспользоваться, из неисследимых глубин отхожего места вылезает некий господин, который, как явствует из сценария, прожил на дне сельского туалета несколько суток и вполне биологически адаптировался – наподобие, так сказать, человека-амфибии – к жизни под толщей не станем уточнять чего. Этот-то господин и сообщает изумленным служащим вооруженных сил, что передислокация вглубь местного пейзажа ни к чему хорошему не приведет. Служащие вооруженных сил, однако, не верят мудрому предостережению, несмотря на более чем красноречивый вид посланника иных миров и не менее выразительный аромат, им источаемый. Итогом неуместного тотального скептицизма защитников Родины станет залихватская резня с отрубанием рук, выдиранием мозгов, выдавливанием глаз и напоминающим землетрясение изнасилованием женщины-бойца, похищенной в тонкий и деликатный момент опорожнения мочевого пузыря, похотливыми мутантами. Как вы уже поняли, «У холмов есть глаза-2» (название, впрочем, не вполне точное, потому что примерно к середине фильма большая часть холмов остается уже без глаз) – чистейшей воды комедия, хотя сами создатели картины об этом, возможно, еще не догадываются. У первой и второй серий нового витка каннибальско-радиоактивной саги нет почти ничего общего, кроме разве что назидательной демонстрации превращения героя-пацифиста в отсекателя излишне выпирающих частей излишне назойливых и при этом излишне неаполлонических тел. Даже снимали второй фильм не в Нью-Мехико, а в Марокко, справедливо полагая, что в знаменитой американской пустыне едят не только туристов и военных, но также и зазевавшихся кинематографистов. Если поставивший первую серию-ремейк Александр Ажа, галльский подвижник-перверсионист, в свое время порадовавший публику кровавыми фонтанами «Высокого напряжения», был озабочен исключительно натуральной мясной кухней прикладной физиологии (когда бы можно было прямо с экрана схватить зрителя за пупок и выпустить ему кишки, Ажа первый встал бы в очередь желающих), то для ответственного за вторую серию Мартина Вайса сюжет Уэса Крейвена – лишь повод славно оттянуться с типично трэшевой удалью на тему армейской тупости и хрустящего от удовольствия взаимного членовредительства. Ведь в самом деле здорово, получив по голове от двухметрового мутанта, воткнуть палец ему в глаз, пока твой сослуживец крушит его позвоночник здоровенной металлической трубой! И разве не для этого придумали братья Люмьер свой этот, как его там… кинематограф?! Vlad Dracula