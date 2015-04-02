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Такси 4 Такси 4
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Taxi 4 Такси 4 2007 / Франция
7.4 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Такси 4»

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Наша рецензия

Когда-то, в рецензии на фильм «Мишель Вальян», нам уже приходилось писать о руководящей и направляющей роли Люка Бессона во французском кинематографе. С тех пор ничего не изменилось. Автор «Голубой бездны», «Леона» и «Никиты» по-прежнему пишет сценарии, продюсирует, направляет и руководит. Идут триллеры – привет Бессону. Идут комедии – привет Бессону. Идут боевики – привет Бессону. Идут, в конце концов, мультики – и снова привет Бессону. Интересно, успевает ли этот человек-оркестр хотя бы…

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Katrina 2 апреля 2015, 12:51
Надо идти, верным знаком служат очень противоречивые отзывы - значит фильмец заслуживает внимания! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pepelnaya 2 апреля 2015, 12:51
Просто офигительная комедия!!!!! Намного круче и смешнее, чем все предыдущие 3 части!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Отличная получилась экшн-комедия. ИМХО лучшая часть среди всех четырех. (Четыре части в сериале, если не считать американского римейка. Его я правда не видел, но и не особо стремлюсь из-за не слишком лестных отзывов посмотревших)

p.s. Глянул фильм 2 раза. Во второй раз отца таскал. Ему понравилось, а мне во второй раз было также смешно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kitty 2 апреля 2015, 12:51
просто фильм улёт! попкорм всторону! отпадной юмор! настроение поднимается после такси 4!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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