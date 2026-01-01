Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адони Маропис
Adoni Maropis
Адони Маропис
Адони Маропис
Adoni Maropis
Дата рождения
20 июля 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Троя
(2004)
7.2
Идальго: Погоня в пустыне
(2004)
6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
(2004)
Фильмография Адони Маропис
7.2
Идальго: Погоня в пустыне
Hidalgo
вестерн, драма, приключения, боевик
2004, США
Рецензия
7.9
Троя
Troy
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
Смотреть трейлер
6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Alfie
комедия
2004, Великобритания / США
5.8
Плохая компания
Bad Company
боевик, триллер
2001, Чехия
