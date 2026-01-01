Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адони Маропис Adoni Maropis
Киноафиша Персоны Адони Маропис

Адони Маропис

Adoni Maropis

Дата рождения
20 июля 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Драматический актёр

Популярные фильмы

Троя 7.9
Троя (2004)
Идальго: Погоня в пустыне 7.2
Идальго: Погоня в пустыне (2004)
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины 6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины (2004)

Фильмография Адони Маропис

Жанр
Год
Идальго: Погоня в пустыне 7.2
Идальго: Погоня в пустыне Hidalgo
вестерн, драма, приключения, боевик 2004, США
Рецензия
Троя 7.9
Троя Troy
исторический, приключения 2004, США / Мальта / Великобритания
Смотреть трейлер
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины 6.2
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины Alfie
комедия 2004, Великобритания / США
Плохая компания 5.8
Плохая компания Bad Company
боевик, триллер 2001, Чехия
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше