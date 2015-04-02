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Вавилон Вавилон
Киноафиша Фильмы Вавилон Отзывы о фильме «Вавилон»
Babel Вавилон 2006 / США / Мексика
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Вавилон»

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Наша рецензия

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и его постоянный сценарист Гильермо Арриага задумали создать монументальную фреску о взаимонепонимании и отъединенности друг от друга людей, чей язык Господь разделил на множество наречий, причем не только в национально-филологическом смысле, но и в смысле взаимного отчуждения даже принадлежащих к одному и тому же народу персон. Вышла, однако, нелепая трагедия ошибок, к тому же ошибок не столько совершенных героями картины, сколько режиссерских. Весь…

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Divel 2 апреля 2015, 12:51
Фильм реально не очём!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anonimus 2 апреля 2015, 12:51
а мне фильм не понравился, я ожидала большего. и название не имеет ни какого отношения к сюжету. Нудный, скучный, еле досидели до конца. было жаль потраченого на этот фильм времени
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Umnichka 2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, шла на фильм из-за подруги, рассчитывая изнывать от скуки больше 2 часов. Но оказался очень интересный фильм. Актеры, на мой взгляд, вообще никакого значения не имеют. А название я бы перевела именно как "Вавилонское столпотворение", так как столько ситуаций элементарного непонимания между людьми по тем или иным причинам.

Леди, ожидающей ребенка, я бы не советовала смотреть этот фильм, так как много физически неприятных моментов.

Очень талантливый фильм. Просто не для любителей легкомысленного жанра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lojla 2 апреля 2015, 12:51
То, что написано в рецензии - циничная ахинея. Человек или не понял фильм, или уж совсем высох под панцирем своих защит. Не читайте её, фильм потрясающий.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hi 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела с друзьями. Мы буквально через каждые 5-10 мин. спрашивали,а тот ли фильм мы вообще.Хоть класс у нас и испорченый (нравственно) ,но не до такой степени. Долой порнуху с экрана!!!✊ Фильм-отстойный!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Достаточно занятное кино о людях разных национальностей состоящее из нескольких историй немного переплетающихся друг с другом. В целом классно, но в тоже время как-то неровно по части того, а нафига собственно было сваливать все это в один фильм. Это оправдано с точки зрения замысла, но ИМХО не слишком оправдано с точки зрения сюжета. Впрочем, в сон не клонит и смотреть интересно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pilatt 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень и очень ... хотя я не видел ни Сука-любовь ни 21 грамм .. смотритсч он вобщем

Рекомендую всем посмотреть кто еще не видел
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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