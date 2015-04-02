Наша рецензия

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту и его постоянный сценарист Гильермо Арриага задумали создать монументальную фреску о взаимонепонимании и отъединенности друг от друга людей, чей язык Господь разделил на множество наречий, причем не только в национально-филологическом смысле, но и в смысле взаимного отчуждения даже принадлежащих к одному и тому же народу персон. Вышла, однако, нелепая трагедия ошибок, к тому же ошибок не столько совершенных героями картины, сколько режиссерских. Весь…