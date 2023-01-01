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Вавилон
Вавилон, 2006: актеры и роли
Babel
Вавилон
2006 / США / Мексика
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7.6
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32
голоса
Рейтинг IMDb: 7.5
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Вавилон, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Alejandro González Iñárritu
В ролях
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Брэд Питт
Brad Pitt
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Махима Шодри
Джейми МакБрайд
Jamie McBride
Адриана Варраса
Кодзи Якусе
Koji Yakusho
Шилпа Шетти
Shilpa Shetty
Линси Бошам
Пол Террелл Клэйтон
Paul Terrell Clayton
Фернандес Маттос Дульче
Натан Гэмбл
Nathan Gamble
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Ринко Кикути
Rinko Kikuchi
Ринко Кикути
Rinko Kikuchi
Адриана Барраса
Adriana Barraza
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