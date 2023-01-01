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Вавилон Вавилон
Киноафиша Фильмы Вавилон Вавилон, 2006: актеры и роли
Babel Вавилон 2006 / США / Мексика
7.6 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Вавилон, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Гонсалес Иньярриту Алехандро Гонсалес Иньярриту Alejandro González Iñárritu
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Брэд Питт Брэд Питт Brad Pitt Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Махима Шодри Джейми МакБрайд Jamie McBride Адриана Варраса Кодзи Якусе Кодзи Якусе Koji Yakusho Шилпа Шетти Shilpa Shetty Линси Бошам Пол Террелл Клэйтон Paul Terrell Clayton Фернандес Маттос Дульче Натан Гэмбл Nathan Gamble Эль Фаннинг Эль Фаннинг Elle Fanning Ринко Кикути Ринко Кикути Rinko Kikuchi Ринко Кикути Ринко Кикути Rinko Kikuchi Адриана Барраса Адриана Барраса Adriana Barraza
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