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Однажды в Америке
Отзывы о фильме «Однажды в Америке»
Once upon a Time in America
Однажды в Америке
1983 / США / Италия
Трейлер
8.0
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Владимир
5 июня 2023, 16:31
Оценка
Это не обычный гангстерский фильм, а история о прощении, предательстве, жадности и ностальгии. Нужно отметить потрясающую игру Роберта Де Ниро! Хоть продолжительность фильма весьма весомая, но этот фильм того стоит. Фильм точно не оставит вас равнодушным
5 июня 2023, 16:31
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