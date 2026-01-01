Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Однажды в Америке 1983

Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Best Score
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Best Direction
Номинант
