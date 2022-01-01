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Двухсотлетний человек
Двухсотлетний человек, 1999: актеры и роли
Bicentennial Man
Двухсотлетний человек
1999 / США / Германия
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Двухсотлетний человек, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Робин Уильямс
Robin Williams
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Сэм Нил
Sam Neill
Оливер Платт
Oliver Platt
Кирстен Уоррен
Kiersten Warren
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Халли Кейт Эйзенберг
Анджела Лэндис
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