1 The Machine Age (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:33

2 Special Delivery (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 2:59

3 The Magic Spirit (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:01

4 A Gift for Little Miss (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 5:28

5 Mechanical Love (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 2:02

6 Wearing Clothes for the First Time (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 2:29

7 The Wedding (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 6:32

8 The Passage of Time, A Changing of Seasons (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 8:33

9 The Search for Another (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:16

10 Transformed (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 2:26

11 Emotions (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:56

12 A New Nervous System (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:52

13 A Truer Love (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 2:37

14 Petition Denied (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 1:56

15 Growing Old (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 3:12

16 The Gift of Mortality (Instrumental) James Horner, Orchestra / James Horner 6:11