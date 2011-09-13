Их первая ночь, 2011

Николай, решивший развеяться после долгого периода одиночества, и Клара, привыкшая жить так, как вздумается, знакомятся в ночном клубе. Царящая там атмосфера веселья и вседозволенности приводит к тому, что молодые люди оказываются в одной постели в ту же ночь. Жаркая ночь перетекает в утро, но вместо стыдливого расставания между ними завязывается разговор, искренний и предельно откровенный.