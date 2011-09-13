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Nuit #1

Их первая ночь, 2011

2011 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Николай, решивший развеяться после долгого периода одиночества, и Клара, привыкшая жить так, как вздумается, знакомятся в ночном клубе. Царящая там атмосфера веселья и вседозволенности приводит к тому, что молодые люди оказываются в одной постели в ту же ночь. Жаркая ночь перетекает в утро, но вместо стыдливого расставания между ними завязывается разговор, искренний и предельно откровенный. 

  • Дебютный полнометражный фильм Энн Эмон в качестве режиссера. 
  • Энн Эмон призналась, что в свое время на нее произвела сильное впечатление картина Эрика Ромера “Ночь у Мод” 1969 года, в особенности – актерская игра, которую режиссер назвала “изобретением любви заново”. Под влиянием этого фильма у Энн Эмон появилась идея снять версию “Ночь у Мод” образца 2000-х. 
  • Еще одной причиной, побудившей Энн Эмон на написание сценария, стала ночь, проведенная с незнакомцем. Она представила себе все, что они могли бы сказать друг другу, и те щекотливые ситуации, которые это могло породить.
  • Единственный актер, который прошел прослушивание для фильма, – это Дмитрий Сторож, который играет главную мужскую роль. Продюсер Сильвен Корбелл встретил актера в баре. 
  • Из-за наличия постельных сцен актриса Катрин де Леан имела право вето при утверждении актера на главную мужскую роль. По словам режиссера Энн Эмон, она бы на стала утверждать человека, если бы знала, что он не нравится Катрин. 

Ночной клуб, рейв, вспышки света, бешеный ритм. Полуобнаженные тела, руки, губы, головокружение… В какой-то момент они потеряли контроль и оказались в одной постели. Что они смогут сказать друг другу утром? Как трудно раскрыть душу тому, кому с легкостью даришь тело.

3.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 августа 2012
Премьера в мире 13 сентября 2011
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Энн Эмон
В ролях
Катрин де Леан
Вероника Ребзов
Рафаэь Буланжер
Дмитрий Сторож
Дмитрий Сторож
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Постер фильма Их первая ночь 3 постера
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