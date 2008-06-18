Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Нас двое
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
2 постера
Киноафиша Фильмы Нас двое

Нас двое

La personne aux deux personnes 18+
О фильме

Парадоксальная французская комедия «Нас двое» рассказывает удивительную историю о том, как две души внезапно оказались заключенными в одном теле. Что из этого вышло, вы можете узнать, если начнете смотреть фильм онлайн. Поп-шансонье Жиль Габриэль был на пике популярности в середине 80-х, а на сегодняшний день оказался совершенно забыт. Переживая тяжелую депрессию, самовлюбленный эксцентричный музыкант однажды попадает в аварию с маленьким незаметным бухгалтером по имени Жан-Кристиан Раню. Виновник аварии погибает, однако, что называется, «не совсем»: душа певца переселяется в тело несчастного бухгалтера. Отныне Жан-Кристиан вынужден терпеть в своей голове еще и странного и капризного шансонье Жиля. Сначала такое соседство раздражает их обоих, однако вскоре они начинают ладить друг с другом. Жиль оценивает свою земную жизнь и делает ряд важных для себя выводов. Жан-Кристиан под влиянием Габриэля становится куда энергичнее и, наконец, начинает жить полной жизнью.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 6 июня 2021
Премьера в мире 18 июня 2008
Дата выхода
6 мая 2010 Аргентина
25 июня 2008 Бельгия
9 января 2009 Бразилия
18 июня 2008 США
18 июня 2008 Франция
18 июня 2008 Швейцария
Сборы в мире $2 180 120
Производство Chez Wam, StudioCanal, TF1 Films Production
Другие названия
La personne aux deux personnes, Dos en uno, Me Two, Diprosopo prosopo, Doi2 em Um, Dwóch facetów w jednym, Dyo se enan, Eu e Eu Também, Jeg og mig, Ketten az egyben, Meg ganger to, The Person Who Is Two Persons, Två i en, Нас двое, Тяло за двама
Режиссер
Николас Шарле
В ролях
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Даниель Отой
Даниель Отой
Ален Шаба
Ален Шаба
Марина Фоис
Марина Фоис
Эдит Ле Мерди
Фильмы похожие на Нас двое
Невероятно, но факт 6.5
Невероятно, но факт (2022)
Крутой папочка 5.4
Крутой папочка (2008)
Как жениться и остаться холостым 6.3
Как жениться и остаться холостым (2006)
Курение вызывает кашель 6.6
Курение вызывает кашель (2022)
Гагарин 6.8
Гагарин (2020)
Жвалы 5.8
Жвалы (2020)
Я ее любил. Я его любила 4.9
Я ее любил. Я его любила (2009)
Шпионские страсти 5.2
Шпионские страсти (2006)
Кто убил Помелу Роз? 6.2
Кто убил Помелу Роз? (2003)
Друзья на свою голову 6.2
Друзья на свою голову (2020)
Миллион лет до нашей эры 6.3
Миллион лет до нашей эры (2004)
Неверные 4.7
Неверные (2020)
Фильмы про музыкантов Фильмы про музыкантов
Комедии для мужчин Комедии для мужчин

5.8
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
