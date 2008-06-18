Парадоксальная французская комедия «Нас двое» рассказывает удивительную историю о том, как две души внезапно оказались заключенными в одном теле. Что из этого вышло, вы можете узнать, если начнете смотреть фильм онлайн. Поп-шансонье Жиль Габриэль был на пике популярности в середине 80-х, а на сегодняшний день оказался совершенно забыт. Переживая тяжелую депрессию, самовлюбленный эксцентричный музыкант однажды попадает в аварию с маленьким незаметным бухгалтером по имени Жан-Кристиан Раню. Виновник аварии погибает, однако, что называется, «не совсем»: душа певца переселяется в тело несчастного бухгалтера. Отныне Жан-Кристиан вынужден терпеть в своей голове еще и странного и капризного шансонье Жиля. Сначала такое соседство раздражает их обоих, однако вскоре они начинают ладить друг с другом. Жиль оценивает свою земную жизнь и делает ряд важных для себя выводов. Жан-Кристиан под влиянием Габриэля становится куда энергичнее и, наконец, начинает жить полной жизнью.