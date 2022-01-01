Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слушая тишину Слушая тишину
Киноафиша Фильмы Слушая тишину Музыка из фильма «Слушая тишину» (2007)
Слушая тишину 2007 / Россия
7.5 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Музыка из фильма «Слушая тишину» (2007)

Вся информация о фильме
Слушая тишину (Оригинальный саундтрек к фильму)
Слушая тишину (Оригинальный саундтрек к фильму) 20 композиций. Владимир Сайко
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Реальна только музыка (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 2:59
2 Слушая тишину (Рождение песни) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 0:45
3 Песня восточного ветра (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 1:41
4 Дима (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 2:27
5 Тема любви (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 2:49
6 Тема любви (Reprise) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 6:06
7 Экзамен (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 1:54
8 Лондон (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 0:52
9 Позднее пробуждение (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 0:45
10 Lounge (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 2:42
11 Сёстры (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 1:32
12 Сёстры (Reprise) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 3:51
13 Тема любви (Remark) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 0:37
14 Реквием (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 1:25
15 Монолог (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 1:22
16 Реальна только музыка (End Credits) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 4:00
17 Земная любовь (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 0:27
18 Реальна только музыка (Из к/ф "Слушая тишину") [feat. Гости из будущего] Владимир Сайко 3:24
19 Я больше не слышу музыку (Из к/ф "Слушая тишину") Владимир Сайко 0:33
20 Песня восточного ветра (US Dream Mix) [Из к/ф "Слушая тишину"] Владимир Сайко 3:49
Доступен список песен из фильма «Слушая тишину» (2007) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Слушая тишину» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Приложение киноафиши