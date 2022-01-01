|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Реальна только музыка (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|2:59
|2
|Слушая тишину (Рождение песни) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|0:45
|3
|Песня восточного ветра (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|1:41
|4
|Дима (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|2:27
|5
|Тема любви (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|2:49
|6
|Тема любви (Reprise) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|6:06
|7
|Экзамен (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|1:54
|8
|Лондон (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|0:52
|9
|Позднее пробуждение (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|0:45
|10
|Lounge (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|2:42
|11
|Сёстры (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|1:32
|12
|Сёстры (Reprise) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|3:51
|13
|Тема любви (Remark) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|0:37
|14
|Реквием (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|1:25
|15
|Монолог (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|1:22
|16
|Реальна только музыка (End Credits) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|4:00
|17
|Земная любовь (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|0:27
|18
|Реальна только музыка (Из к/ф "Слушая тишину") [feat. Гости из будущего]
|Владимир Сайко
|3:24
|19
|Я больше не слышу музыку (Из к/ф "Слушая тишину")
|Владимир Сайко
|0:33
|20
|Песня восточного ветра (US Dream Mix) [Из к/ф "Слушая тишину"]
|Владимир Сайко
|3:49