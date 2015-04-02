Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Территория девственниц Территория девственниц
Киноафиша Фильмы Территория девственниц Отзывы о фильме «Территория девственниц»
Virgin Territory Территория девственниц 2007 / США
5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Территория девственниц»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
cabal 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо бы, если красиво снимут, а не как в "Декамероне"!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dmitry666 2 апреля 2015, 12:51
Господа, фильм просто ужасен, долго объяснять почему, посмотрите сами и убедитесь, все равно не поверите, ведь такие замечательные актеры: Хайден и Миша! Я поставил ему единицу, жаль нет оценки ниже! ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Aprokatib 2 апреля 2015, 12:51
А я поставил 10! Потоум что выше оценки нет! Фильм обалденный - такой изящный стеб! И насколько выигрышно отличается от тупых однообразных американских семейных комедий типа Спэнглиша! 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Аватар 5 17 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 359 комментариев
Лев
Лев 8 комментариев
Наркоз
Наркоз 8 комментариев
Бросок Кобры
Бросок Кобры 2 комментария
Драйв
Драйв 15 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши