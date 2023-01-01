Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Чарли и фантастическая четверка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Территория девственниц
Территория девственниц, 2007: актеры и роли
Virgin Territory
Территория девственниц
2007 / США
Трейлер
5.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Территория девственниц, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лиленд
David Leland
В ролях
Хайден Кристенсен
Hayden Christensen
Миша Бартон
Mischa Barton
Тим Рот
Tim Roth
Кристофер Иган
Christopher Egan
Сильвия Коллока
Silvia Colloca
Руперт Френд
Rupert Friend
Райан Картрайт
Ryan Cartwright
Анна Гальена
Anna Galiena
Кейт Грумбридж
Kate Groombridge
Розалинд Халстэд
Rosalind Halstead
Дэвид Лилэнд
Мэйми МакКой
Maimie McCoy
Найджел Плэйнер
Клайв Ричи
Кэти Луиз Сондерс
Джей Вильерс
Jay Villiers
Дэвид Уильямс
Мэттью Риз
Matthew Rhys
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Больше, чем люди
Отзывы
2023, США, фантастика, триллер
Турбозавры. Привет, Сирена!
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Скворцов из «Литейного» бросил двоих детей: они выросли копиями отца
Преображение Марии Порошиной ошарашило публику: понравится не каждому
Роскошь не по карману: от доходов Ирины Безруковой в ужасе даже пенсионеры
Молодой ДиКаприо: ни за что не узнаете Юру Борисова на фото до того, как он стал популярен
Бузова предпочитает этот российский курорт любым заграничным: вы его тоже обожаете
Ширвиндт с молодой женой выглядят словно дедушка с внучкой: убедитесь сами
Суд над Пугачевой принял неожиданный поворот: кто бы мог подумать, что этим кончится
Один русский, другой — иностранец: Дана Борисова крутит романы сразу с двумя мужчинами
Женился на красотке-миллионерше: рокеру из «Челси» можно позавидовать (фото)
Режиссер поплатился карьерой за советский фильм: его на коленях умоляли снять эту картину
Такого мужчины недостойна: жена Винокура понравится не всем, а он прожил с ней 49 лет
Заслуженная кинобабушка в молодости сводила мужчин с ума: осторожно, не влюбитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить