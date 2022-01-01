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Миша Бартон
Миша Бартон
Mischa Barton
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Миша Бартон
Mischa Barton
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Дата рождения
24 января 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Миша Бартон
Родилась 24 января 1986.Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Миша Бартон
Ловцы монстров
семейный
2018,
5.0
Фургон смерти
ужасы
2018, США
3.0
Исполнитель
боевик, драма
2017, США
3.0
Потеря надежды
драма, триллер
2015, Италия
4.0
Оператор
боевик, триллер
2015, США
4.0
Шах и мат
боевик, триллер, криминал
2015, США
3.0
Воскрешение
триллер
2013, США
7.0
Апартаменты 1303
ужасы
2012, США / Канада
3.0
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