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Миша Бартон
Mischa Barton
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Персоны
Миша Бартон
Миша Бартон
Mischa Barton
Дата рождения
24 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Хаммерсмит, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Миша Бартон
Родилась 24 января 1986.Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.0
Шестое чувство
(1999)
7.9
Луговые собачки
(1997)
7.7
Опять и снова
(1999)
Фильмография Миша Бартон
4.7
Оно. Ночной кошмар
Sleepwalker
триллер
2026, США
Смотреть трейлер
5.3
Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил
Murder at the Embassy
боевик, приключения, детектив
2025, США
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5.2
Приглашение на убийство
Invitation to a Murder
детектив, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
5.9
Отрыв
Spree
комедия, криминал, ужасы
2020, США
5.3
Ловцы монстров
Monsters at Large
семейный
2018, США
3.8
Фургон смерти
The Toybox
ужасы
2018, США
3.9
Исполнитель
Executor
боевик, драма
2017, США
4
Потеря надежды
Hope Lost
драма, триллер
2015, Италия
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Новости о Миша Бартон
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