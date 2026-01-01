Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миша Бартон
Миша Бартон Mischa Barton
Киноафиша Персоны Миша Бартон

Миша Бартон

Mischa Barton

Дата рождения
24 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Хаммерсмит, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Миша Бартон

Родилась 24 января 1986.Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Шестое чувство 8.0
Шестое чувство (1999)
Луговые собачки 7.9
Луговые собачки (1997)
Опять и снова 7.7
Опять и снова (1999)

Фильмография Миша Бартон

Оно. Ночной кошмар 4.7
Оно. Ночной кошмар Sleepwalker
триллер 2026, США
Смотреть трейлер
Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил 5.3
Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил Murder at the Embassy
боевик, приключения, детектив 2025, США
Приглашение на убийство 5.2
Приглашение на убийство Invitation to a Murder
детектив, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Отрыв 5.9
Отрыв Spree
комедия, криминал, ужасы 2020, США
Ловцы монстров 5.3
Ловцы монстров Monsters at Large
семейный 2018, США
Фургон смерти 3.8
Фургон смерти The Toybox
ужасы 2018, США
Исполнитель 3.9
Исполнитель Executor
боевик, драма 2017, США
Потеря надежды 4
Потеря надежды Hope Lost
драма, триллер 2015, Италия
Показать еще
Новости о Миша Бартон
Страшные сны вторгаются в реальность в трейлере хоррора «Оно. Ночной кошмар»
Страшные сны вторгаются в реальность в трейлере хоррора «Оно. Ночной кошмар»
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом
«Дом дракона 3» только закончился и вернется совсем не скоро: что известно о 4-м сезоне гражданской войны Таргариенов
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше