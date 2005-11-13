Top Gear (2002), season 7

Top Gear season 7 poster
Top Gear 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 13 November 2005
Production year 2005
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 7 description

В 7-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята отправляются на остров Мэн, чтобы протестировать Aston Martin V8 Vantage и сравнить его с BMW M6 и Porsche 911 Carrera 2S. Джереми тестирует также новый Porsche Cayman. Ричард рассказывает об истории британских гонок. Джеймс и Ричард играют с радиоуправляемыми машинками в натуральную величину, созданными на базе реальных автомобилей. Джереми тестирует Audi RS4, мчась на нем к вершине Вердонского ущелья во Франции, вступив в схватку со скоростным альпинистом. Затем ребята едут на мост Мило-Виадук во Франции на суперкарах по своему выбору (Джереми – на своем личном Ford GT, а Джеймс – на Ferrari F430 Spyder).

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

The Isle of Man Race
Season 7 Episode 1
13 November 2005
The RS4 Against a Climber
Season 7 Episode 2
20 November 2005
The Supercar Road Trip
Season 7 Episode 3
27 November 2005
The Old Italian Supercars
Season 7 Episode 4
4 December 2005
The Bugatti and the Plane
Season 7 Episode 5
11 December 2005
The NSX on the Playstation
Season 7 Episode 6
27 December 2005
Winter Olympics Special
Season 7 Episode 7
12 February 2006
