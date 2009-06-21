Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Top Gear (2002), season 13

Top Gear season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Top Gear Seasons Season 13
Top Gear 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 21 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 13 description

В 13-м сезоне шоу «Топ Гир» ребята принимают участие в эпической гонке друг против друга и движутся от Лондона до Эдинбурга, чтобы узнать, как выглядели гонки 60 лет назад. Джеймс берет красивый спортивный автомобиль Jaguar XK120, Ричард выбирает мотоцикл Vincent Black Shadow, а Джереми решил протестировать не такой уж старый, но недавно построенный паровоз Tornado, который представляет британские паровозы того времени. Джереми тестирует новый Lotus Evora. Стиг берет Ferrari FXX и устанавливает новый рекорд на тестовой трассе. Парни притворяются 17-летними подростками, пытаясь купить авто, которое подходит для начинающих водителей.

TV Show rating

8.4
Rate 21 votes
8.7 IMDb

Top Gear List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
Season 33
Train, Jaguar, and Motorbike Race
Season 13 Episode 1
21 June 2009
The Perfect Car for a 17 Year-old
Season 13 Episode 2
28 June 2009
Sensibly Priced Small Cars
Season 13 Episode 3
5 July 2009
Race Against a Stamp
Season 13 Episode 4
12 July 2009
A Budget Rear-Wheel Drive Coupe
Season 13 Episode 5
19 July 2009
Budget Auction
Season 13 Episode 6
26 July 2009
Volkswagen Advertisement
Season 13 Episode 7
2 August 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more