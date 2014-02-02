Top Gear (2002), season 21

Top Gear season 21 poster
Top Gear 12+
Season premiere 2 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Top Gear" season 21 description

В 21-м сезоне шоу «Топ Гир» Джереми, Джеймс и Ричард твердо решили доказать, что старые «классические» хетчбэки своего времени значительно лучше, чем современные аналоги, с помощью ряда испытаний, в то время как Хью Бонневиль принимает участие в проекте в качестве приглашенного гостя. Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон принимают участие в гонках на Alfa Romeo против квадроцикла в Северной Италии, Джеймс Мэй посещает Кэмп-Бастион, главную британскую военную базу в Афганистане, Джереми тестирует новый McLaren P1, а голливудская звезда Том Хиддлстон садится за руль бюджетного автомобиля.

8.3
8.7 IMDb

Retro Hot Hatches
Season 21 Episode 1
2 February 2014
Alfa 4C vs. Quadski
Season 21 Episode 2
9 February 2014
Ukraine Road Trip
Season 21 Episode 3
16 February 2014
Hammond vs. 6 by 6
Season 21 Episode 4
23 February 2014
M135i vs. GTI
Season 21 Episode 5
2 March 2014
Burma Special (1)
Season 21 Episode 6
9 March 2014
Burma Special (2)
Season 21 Episode 7
16 March 2014
