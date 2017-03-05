В 24-м сезоне шоу «Топ Гир» Мэтт Леблан, Крис Харрис и Рори Рид представляет ультраэксклюзивный Ferrari FXXK, который Крис испытывает на трассе Дейтона в американском штате Флорида. После этого Мэтт, Крис и Рори собираются проехать по Казахстану на трех машинах с большим пробегом: седане Mercedes, универсале Volvo и британском такси, каждая из которых преодолела не меньше 480 тысяч миль, что равносильно путешествию до Луны и обратно. Актер Джеймс Макэвой становится приглашенным гостем, который опробует машину по разумной цене. Затем Мэтт Леблан и Крис Харрис отправляются в кругосветку на новых кабриолетах.